12:55  04 червня
На Рівненщині 17-річна водійка BMW потрапила в ДТП і перекинула авто
09:08  04 червня
Загибель 14-річної дівчинки у Кривому Розі: водієві повідомили про підозру
08:21  04 червня
Зник після останнього дзвоника: на Чернігівщині знайшли тіло 17-річного хлопця
UA | RU
UA | RU
04 червня 2026, 20:40

На Чернігівщині через ворожу атаку знеструмлені понад 4 тисячі споживачів

04 червня 2026, 20:40
Читайте также на русском языке
Фото ілюстративне
Читайте также
на русском языке

У Прилуцькому районі Чернігівської області 4 червня внаслідок російської атаки знеструмлені понад 4 тисячі абонентів

Про це АТ "Чернігівобленерго" повідомляє у Телеграмі, передає RegioNews

"Внаслідок ворожої атаки на енергооб’єкт у Прилуцькому районі знеструмлено понад 4 тисячі абонентів", - йдеться у повідомленні.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, що у Запоріжжі російські окупаційні війська поцілили безпілотником у громадський транспорт.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Чернігівська область атака
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
На Львівщині чоловік понад 20 років тримав людину в рабстві
04 червня 2026, 22:45
На Рівненщині ТЦК мобілізував студента: як це сталось
04 червня 2026, 22:25
"Я пропоную вам зустріч": Зеленський написав лист до Путіна
04 червня 2026, 21:40
Удар по Харкову: ворожий безпілотник атакував Холодногірський район
04 червня 2026, 21:26
У Києві вантажівка на смерть збила жінку
04 червня 2026, 21:20
На Дніпропетровщині через ворожі обстріли загинула жінка та п’ятеро поранених
04 червня 2026, 21:15
У Харкові затримали грабіжника, який відібрав смартфон у чоловіка з порушеннями слуху
04 червня 2026, 20:59
Смертельна ДТП на Київщині: водій вилетів на зустрічку
04 червня 2026, 20:55
На Хмельниччині військовий погрожував ножем поліцейським
04 червня 2026, 20:40
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Всі публікації »
Віталій Портніков
Павло Казарін
Віктор Ягун
Всі блоги »