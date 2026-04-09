Вбивство українки Ірини Заруцької у США: підозрюваного визнали недієздатним

Декарлос Браун-молодший та Ірина Заруцька. Фото: Поліцейський департамент Шарлотт-Мекленбурга / GoFundMe

У США 35-річного Декарлоса Брауна-молодшого, якого підозрюють у вбивстві української біженки Ірини Заруцької, визнали недієздатним для участі у судовому процесі

Про це пише hromadske із посиланням на американські ЗМІ, передає RegioNews.

Як повідомляють американські медіа, чоловікові висунули обвинувачення як на рівні штату, так і федеральні – останні передбачають можливість смертної кари. Водночас результати медичного огляду свідчать, що він не може брати участь у судовому розгляді.

Адвокат підозрюваного подав клопотання про перенесення слухання на 180 днів, пояснивши це необхідністю проведення додаткових процедур щодо встановлення його дієздатності. Суд погодився з цим.

Раніше Браун заявляв поліції, що має діагноз шизофренії. За інформацією медіа, він був безхатьком і неодноразово звертався до служби 911 із дивними повідомленнями. Зокрема, чоловік стверджував, що нібито має "штучні матеріали" в тілі, які контролюють його дії.

Після затримання за підозрою у вбивстві він також заявляв, що вірив, ніби жертва "читає його думки". Розслідування триває.

Нагадаємо, влітку 2025 року в США вбили 23-річну українку. Ірина Заруцька стала жертвою нападу бездомного чоловіка на залізничній станції в Північній Кароліні.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп вимагає смертної кари для Декарлоса Брауна, який підозрюється у жорстокому вбивстві українки.

22 жовтня 2025 року 34-річному Декарлосу Брауну-молодшому, який має тривалу кримінальну історію, висунули звинувачення в окружному суді США по Західному округу Північної Кароліни. Його звинувачують у насильстві, що стало причиною смерті. Звинувачення передбачає можливість смертної кари.