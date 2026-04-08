08 квітня 2026, 07:18

Вбивство українця на Балі: детектив розповів про роль спецслужб

08 квітня 2026, 07:18
Фото: Tribun-Bali
Експерт прокоментував ймовірну причетність спецслужб до викрадення українця Ігоря Комарова на Балі та роль виконавців у цій операції

Про це в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна розповів представник детективного агентства Focus Security Consulting and Investigations, передає RegioNews.

За словами експерта, нападники, які брали участь у злочинах, були організовані, озброєні та добре підготовлені.

"Серед них були особи, здатні не тільки на вбивство, а й на розчленування тіла людини – це дуже специфічні вміння, які не характерні для звичайних злочинців", – зазначив він.

Каже, такі дії потребують спеціальної психологічної підготовки та навичок.

Щодо ймовірної причетності спецслужб, представник агентства пояснив, що у таких операціях виконавці часто розглядаються як "витратний матеріал".

" Щоб через них не вийшли на організаторів, зазвичай за короткий час зачищають усіх, хто мав до злочину відношення", – зазначив він.

Експерт підкреслив, що слідство враховує різні версії. Робота з інформаторами ведеться за високої секретності, а надання показань може стати для виконавців шансом вижити.

Що відомо про викрадення українця Ігоря Комарова на Балі

20 лютого в мережі з'явилася інформація про нібито викрадення двох громадян України на острові Балі вихідцями з Чечні з вимогою викупу у 10 мільйонів доларів.

Журналіст Віталій Глагола із посиланням на поінформовані джерела повідомив, що йдеться про Єрмака Петровського та Ігоря Комарова – синів осіб, яких називають кримінальними авторитетами з Дніпра.

За його словами, Петровському нібито вдалося втекти, тоді як Комаров, за непідтвердженими даними, залишався у викрадачів. Його катували і вимагали за нього 10 мільйонів доларів викупу.

За інформацією джерел, викрадення могло статися через фотографію з геолокацією, яку опублікувала в соціальних мережах дівчина потерпілого, блогерка Єва Мішалова.

Пізніше в інтернеті з’явилися відеозаписи, на яких чоловік, схожий на Ігоря Комарова, буцімто визнає свою участь у так званих "дніпровських офісах". У записах він стверджував, що за безпеку цих офісів відповідав Олександр Петровський (Нарік), отримуючи за це по 15 тисяч доларів щомісяця з кожного офісу.

Україна Балі викрадення викрадення людей Ігор Комаров розслідування спецслужби
