Жорстоке вбивство Ігоря Комарова на Балі: яке покарання чекає на злочинців

Виконавці та замовники жорстокого вбивства Ігоря Комарова на Балі можуть отримати максимальне покарання за законом Індонезії

Про це в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна розповів представник детективного агентства Focus Security Consulting and Investigations, передає RegioNews.

"Вони будуть ідентифіковані правоохоронцями країни, в якій перебувають та затримані. Потім їх передадуть до Індонезії для слідства та суду", – зазначив детектив.

За його словами, відповідальність за такі злочини надзвичайно висока.

"Аж до найвищого заходу покарання. Враховуючи знущання та прижиттєві каліцтва, особливий цинізм із яким Ігоря вбили, а потім розчленували його тіло, прокурор вимагатиме лише страти", – наголосив він.

Така ж відповідальність, за законом Індонезії, стосується і замовника злочину. Особи, які допомагали виконавцям або знали про плани, але не повідомили слідство, теж підпадають під кримінальне переслідування та ризикують отримати максимальне покарання.

Детектив додав, що суд над фігурантами, ймовірно, буде показовим.

Що відомо про викрадення українця Ігоря Комарова на Балі

20 лютого в мережі з'явилася інформація про нібито викрадення двох громадян України на острові Балі вихідцями з Чечні з вимогою викупу у 10 мільйонів доларів.

Журналіст Віталій Глагола із посиланням на поінформовані джерела повідомив, що йдеться про Єрмака Петровського та Ігоря Комарова – синів осіб, яких називають кримінальними авторитетами з Дніпра.

За його словами, Петровському нібито вдалося втекти, тоді як Комаров, за непідтвердженими даними, залишався у викрадачів. Його катували і вимагали за нього 10 мільйонів доларів викупу.

За інформацією джерел, викрадення могло статися через фотографію з геолокацією, яку опублікувала в соціальних мережах дівчина потерпілого, блогерка Єва Мішалова.

Пізніше в інтернеті з’явилися відеозаписи, на яких чоловік, схожий на Ігоря Комарова, буцімто визнає свою участь у так званих "дніпровських офісах". У записах він стверджував, що за безпеку цих офісів відповідав Олександр Петровський (Нарік), отримуючи за це по 15 тисяч доларів щомісяця з кожного офісу.