09 апреля 2026, 12:13

Убийство украинки Ирины Заруцкой в США: подозреваемого признали недееспособным

Декарлос Браун-младший и Ирина Заруцкая. Фото: Полицейский департамент Шарлотт-Мекленбурга / GoFundMe
В США 35-летнего Декарлоса Брауна-младшего, подозреваемого в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой, признали недееспособным для участия в судебном процессе

Об этом пишет hromadske со ссылкой на американские СМИ, передает RegioNews.

Как сообщают американские медиа, мужчине предъявили обвинения как на уровне штата, так и федеральные – последние предполагают возможность смертной казни. В то же время, результаты медицинского осмотра свидетельствуют, что он не может участвовать в судебном разбирательстве.

Адвокат подозреваемого подал ходатайство о переносе слушания на 180 дней, объяснив это необходимостью проведения дополнительных процедур по установлению его дееспособности. Суд согласился с этим.

Ранее Браун заявлял полиции, что имеет диагноз шизофрении. По информации медиа, он был бездомным и неоднократно обращался в службу 911 со странными сообщениями. В частности, мужчина утверждал, что якобы имеет "искусственные материалы" в теле, контролирующие его действия.

После задержания по подозрению в убийстве он также заявлял, что верил, что жертва "читает его мысли". Расследование продолжается.

Напомним, летом 2025 года в США убили 23-летнюю украинку. Ирина Заруцкая стала жертвой нападения бездомного мужчины на железнодорожной станции в Северной Каролине.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп требует смертной казни для Декарлоса Брауна, подозреваемого в жестоком убийстве украинки.

22 октября 2025 года 34-летнему Декарлосу Брауну-младшему, имеющему длительную криминальную историю, были предъявлены обвинения в окружном суде США по Западному округу Северной Каролины. Его обвиняют в насилии, что послужило причиной смерти. Обвинение предполагает возможность смертной казни.

суд Украина США убийство Украинка Ирина Заруцкая беженка
Жестокое убийство Игоря Комарова на Бали: какое наказание ждет преступников
08 апреля 2026, 08:08
Убийство украинца на Бали: детектив рассказал о роли спецслужб
08 апреля 2026, 07:18
Все новости »
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
На Киевщине работник ТЦК с пистолетом пытался мобилизовать мужчину с ножом
09 апреля 2026, 14:08
НАБУ и САП разоблачили судью на взятке
09 апреля 2026, 13:50
Российский дрон атаковал Херсон: двое сотрудниц ТЭЦ получили ранения
09 апреля 2026, 13:44
Скрывался несколько лет: в Полтавской области задержали мужчину, который жестоко убил женщину и оставил ее в лесополосе
09 апреля 2026, 13:35
До 12 лет за решеткой: будут судить иностранца, который рассылал наркотики по почте в Киеве
09 апреля 2026, 13:23
В Николаевской области подросток на мотоцикле сбил 9-летнего пешехода
09 апреля 2026, 12:55
Планировал подорвать военных и полицейских: в Хмельницком задержали агента ФСБ
09 апреля 2026, 12:48
Пыточная на Киевщине: офицеру ФСБ объявили подозрение за пытки мирных жителей
09 апреля 2026, 12:36
Удар КАБами по Запорожскому району: количество пострадавших возросло, что известно об их состоянии
09 апреля 2026, 12:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Все публикации »
Владимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Константин Матвиенко
Все блоги »