Декарлос Браун-младший и Ирина Заруцкая. Фото: Полицейский департамент Шарлотт-Мекленбурга / GoFundMe

В США 35-летнего Декарлоса Брауна-младшего, подозреваемого в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой, признали недееспособным для участия в судебном процессе

Об этом пишет hromadske со ссылкой на американские СМИ, передает RegioNews.

Как сообщают американские медиа, мужчине предъявили обвинения как на уровне штата, так и федеральные – последние предполагают возможность смертной казни. В то же время, результаты медицинского осмотра свидетельствуют, что он не может участвовать в судебном разбирательстве.

Адвокат подозреваемого подал ходатайство о переносе слушания на 180 дней, объяснив это необходимостью проведения дополнительных процедур по установлению его дееспособности. Суд согласился с этим.

Ранее Браун заявлял полиции, что имеет диагноз шизофрении. По информации медиа, он был бездомным и неоднократно обращался в службу 911 со странными сообщениями. В частности, мужчина утверждал, что якобы имеет "искусственные материалы" в теле, контролирующие его действия.

После задержания по подозрению в убийстве он также заявлял, что верил, что жертва "читает его мысли". Расследование продолжается.

Напомним, летом 2025 года в США убили 23-летнюю украинку. Ирина Заруцкая стала жертвой нападения бездомного мужчины на железнодорожной станции в Северной Каролине.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп требует смертной казни для Декарлоса Брауна, подозреваемого в жестоком убийстве украинки.

22 октября 2025 года 34-летнему Декарлосу Брауну-младшему, имеющему длительную криминальную историю, были предъявлены обвинения в окружном суде США по Западному округу Северной Каролины. Его обвиняют в насилии, что послужило причиной смерти. Обвинение предполагает возможность смертной казни.