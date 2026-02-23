18:27  23 лютого
У Києві змінять роботу окремих маршрутів транспорту та станції метро "Майдан Незалежності"
11:40  23 лютого
На Буковині автомобіль вилетів у кювет: двоє травмованих
09:19  23 лютого
У Куп'янську троє російських військових добровільно здалися в полон
UA | RU
UA | RU
23 лютого 2026, 14:14

Мобілізація по-новому: у Міноборони анонсували системне рішення

23 лютого 2026, 14:14
Читайте также на русском языке
Фото: УНІАН/Арсен Петров
Читайте также
на русском языке

Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що триває робота над комплексною реформою мобілізації

Про це він написав у своєму Телеграм-каналі, передає RegioNews.

"Зараз працюємо над комплексною реформою мобілізації. Запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми й при цьому зберегти обороноздатність країни", – наголосив Федоров.

За його словами, наразі вже автоматизували процес отримання відстрочок – і вже зараз 90% продовжуються без людського втручання за кілька днів.

"Ще нещодавно процес тривав тижні та забирав багато ресурсів. Тепер система сама перевіряє дані через державні реєстри й продовжує відстрочку автоматично", – зазначив міністр.

Він розповів, що сповіщення надходять у застосунок "Резерв+", що дозволяє концентрувати увагу на ключових завданнях оборони.

Нагадаємо, раніше Михайло Федоров заявив, що в Україні близько 2 млн громадян перебувають у розшуку за ухилення від мобілізації. Ще приблизно 200 тис. військовослужбовців самовільно залишили свої підрозділи.

Як відомо, воєнний стан і мобілізацію в Україні діятимуть ще 90 днів – до 4 травня 2026 року.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна реформа Міноборони мобілізація Резерв+ цифровізація
СБУ викрила ще сімох ворожих агітаторів, серед них – працівник оборонного заводу
23 лютого 2026, 12:42
У Куп'янську троє російських військових добровільно здалися в полон
23 лютого 2026, 09:19
Зеленський доручив посилити захист неба на Сумщині
22 лютого 2026, 17:43
Всі новини »
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
Десятки тисяч "зеленими" за бронювання: у Києві працівника СБУ викрили на схемі для ухилянтів
23 лютого 2026, 18:55
На Житомирщині водій збив поліцейського та влаштував погоню
23 лютого 2026, 18:40
У Києві змінять роботу окремих маршрутів транспорту та станції метро "Майдан Незалежності"
23 лютого 2026, 18:27
У Рівному відбувся перший в історії відкритий Кубок Рівненської області з ампфутболу
23 лютого 2026, 17:51
Спроби нав’язати Україні незаконний референдум є небезпечними і неприйнятними
23 лютого 2026, 17:35
У Дніпрі неповнолітні жорстоко побили військового ЗСУ
23 лютого 2026, 17:25
Нардеп розповів про підготовку Зеленського до виборів
23 лютого 2026, 16:45
Зрадила державу за 4 тисячі гривень: на Чернігівщині жінку судили за роботу на росіян
23 лютого 2026, 16:45
Туман, відлига та вологість: синоптикиня розповіла про погоду на найближчі дні
23 лютого 2026, 16:19
На Полтавщині жінку судили за "злив" даних про ТЦК
23 лютого 2026, 16:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Всі публікації »
Ігор Луценко
Сергій Фурса
Володимир Фесенко
Всі блоги »