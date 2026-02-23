Мобілізація по-новому: у Міноборони анонсували системне рішення

Фото: УНІАН/Арсен Петров

Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що триває робота над комплексною реформою мобілізації

Про це він написав у своєму Телеграм-каналі, передає RegioNews.

"Зараз працюємо над комплексною реформою мобілізації. Запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми й при цьому зберегти обороноздатність країни", – наголосив Федоров.

За його словами, наразі вже автоматизували процес отримання відстрочок – і вже зараз 90% продовжуються без людського втручання за кілька днів.

"Ще нещодавно процес тривав тижні та забирав багато ресурсів. Тепер система сама перевіряє дані через державні реєстри й продовжує відстрочку автоматично", – зазначив міністр.

Він розповів, що сповіщення надходять у застосунок "Резерв+", що дозволяє концентрувати увагу на ключових завданнях оборони.

Нагадаємо, раніше Михайло Федоров заявив, що в Україні близько 2 млн громадян перебувають у розшуку за ухилення від мобілізації. Ще приблизно 200 тис. військовослужбовців самовільно залишили свої підрозділи.

Як відомо, воєнний стан і мобілізацію в Україні діятимуть ще 90 днів – до 4 травня 2026 року.