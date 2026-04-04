У Вінниці стався напад на групу оповіщення під час перевірки документів. Цивільний вдарив ножем двох військовослужбовців ТЦК

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Вінницький обласний ТЦК та СП.

Інцидент стався під час спільних заходів ТЦК та поліції. Коли військові зупинили перехожого для перевірки документів, той дістав ніж і завдав їм поранень.

Як з’ясувалося згодом, чоловік є порушником правила військового обліку з 2025 року.

Обох постраждалих військовослужбовців госпіталізували. Один із них перебуває у реанімації в стані середньої тяжкості, стан іншого медики оцінюють як задовільний.

На місці працюють правоохоронці, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин нападу.

