13 травня 2026, 17:21

Атака FPV-дронів на Харківщину: загинув чоловік, пошкоджено будинки

Фото: поліція Харківської області
У Золочівській громаді на Харківщині 13 травня внаслідок атаки російських FPV-дронів загинув 60-річний чоловік

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, 13 травня російські війська атакували одне із сіл громади ударними FPV-дронами.

Унаслідок влучання також пошкоджено два приватні житлові будинки та господарчі споруди.

На місці працюють профільні служби.

Поліцейські документують наслідки чергового воєнного злочину російських військових.

За фактом атаки розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.

Нагадаємо, що у Жовкві на Львівщині 13 травня зафіксували влучання в об’єкт критичної інфраструктури.

