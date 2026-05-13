На Житомирщині викрили масштабну схему у коледжі: посадовці фіктивно працевлаштували 14 "педагогів"

На Житомирщині поліцейські викрили схему фіктивного працевлаштування чоловіків призовного віку до коледжу

Йдеться про посадовців з одного професійного коледжу Житомира, які упродовж кількох років фіктивно працевлаштовували чоловіків призовного віку на педагогічні посади та посади майстрів виробничого навчання для уникнення ними мобілізації та виплатили їм понад 2,8 млн грн заробітної плати.

Серед "працевлаштованих” - підприємці, адвокати, працівники приватних компаній та особи, які фактично працювали в інших сферах діяльності.

У межах досудового розслідування правоохоронці провели серію обшуків на території Житомирської, Київської та Волинської областей.

Під час слідчих дій вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, документацію щодо працевлаштування, військово-облікові документи, чорнові записи та інші речові докази.

Наразі про підозру повідомлено 14 особам.

