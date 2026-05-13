На Київщині "салон краси" виявився "казино"

Зазначається, що в підвальному приміщенні одного з багатоквартирних будинків був нібито салон краси. Виявилось, що насправді це незаконний гральний бізнес. Під час обшуку поліція знайшла 26 системних блоків, 26 моніторів, відеореєстратор, касовий апарат та блокнот із чорновими записами.

"Слідчі за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор (ч. 1 ст. 203-2 ККУ)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в Одесі ліквідували мережу підпільних ігрових залів, які працювали на вулицях Дігтярній, Новосельського, Малій Арнаутській, Європейській та на проспекті Ярослава Мудрого. Організатори ретельно маскували незаконний бізнес.