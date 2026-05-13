На Херсонщині ворожий безпілотник прицільно атакував людей

Про це повідомляє Херсонська МВА, передає RegioNews .

"До лікарні у тяжкому стані доставлено чоловіка та жінку з селища Комишани, які потрапили під атаку російського дрона близько 12:45”, - йдеться у повідомленні.

Попередньо, вони зазнали мінно-вибухових травм. Наразі постраждалих дообстежують та встановлюють їхні особи.

Також МВА інформувала, що медична допомога знадобилась 71-річний жительці Комишан, яка постраждала внаслідок ворожого обстрілу селища напередодні, 12 травня, близько опівдні. Жінка була на подвір’ї, коли в будинок влучив російський снаряд.

У потерпілої – мінно-вибухова травма, контузія, струс головного мозку. Далі лікуватиметься амбулаторно.

Нагадаємо, що 13 травня, близько 11:15 в центральній частині міста ворожий безпілотник влучив у маршрутний автобус комунального підприємства Херсонської міської ради.