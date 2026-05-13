13 травня 2026, 18:23

Столичні копи затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в Оболонському районі

Фото: поліція Києва
Київські патрульні поліцейські оперативно затримали чоловіка, який вчинив стрілянину в Оболонському районі

Про це патрульна поліція Києва повідомляє у Фейсбуці, передає RegioNews.

"На спецлінію 112 надійшло повідомлення про бійку в Оболонському районі. Заявниця повідомила, що між невідомими громадянами виник конфлікт, під час якого один із чоловіків здійснив постріл у бік опонента та разом із товаришами залишив місце події на автомоблі Peugeot", - ідеться у повідомленні.

Для перехоплення автомобіля зловмисника ввели спеціальну поліцейську операцію. Екіпажі патрульних перевірили ймовірні маршрути, якими міг поїхати керманич, та виявили автівку, що підпадала під орієнтування, у Дніпровському районі столиці.

"Патрульні оперативно зупинили транспортний засіб, провели поверхневу перевірку відповідно до ст. 34 ЗУ "Про Національну поліцію" та виявили в салоні предмет, схожий на пістолет. Ймовірного зловмисника затримали із застосуванням спецзасобу кайданки відповідно до ст. 45 ЗУ "Про Національну поліцію", - зазначили в поліції.

На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила ймовірну зброю.

Як уточнила поліція Києва , правоохоронці з’ясували, що під час конфлікту, що виник між чоловіками, 38-річний фігурант дістав револьвер і здійснив близько дев’яти пострілів у різні частини тіла 27-річного потерпілого.

Останній серйозних ушкоджень не отримав. Після цього нападник сів до автомобіля та поїхав.

Патрульні зупинили автомобіль зловмисника в іншому районі міста. Слідчі вилучили із транспортного засобу револьвер під патрон Флобера та затримали фігуранта.

Нагадаємо, що поліцейські встановили особу чоловіка, який стріляв із пістолета на одній із вулиць у Черкасах.

