У Самборі посадовці заробляли на зриві мобілізації

На Львівщині Нацполіція викрила корупційні схеми, до яких причетні посадовці лікарні та комунального підприємства міста Самбора. Правоохоронці вилучили понад 17,7 млн грн

Про це повідомила Нацполіція, передає RegioNews .

Йдеться про схеми ухилення від мобілізації та "відкати” для посадовця регіонального управління Держтрансбезпеки за непритягнення до відповідальності за порушення закону.

Ділки навіть орендували помешкання за 80 кілометрів від міста для зберігання "чорної” каси.

ДСР та слідчі поліції провели десятки обшуків та вилучили готівку у різній валюті, автомобілі преміум-класу, медичну документацію та інші речові докази.

Наразі фігурантам повідомлено про підозри. Їх затримано.

