27 березня 2026, 13:51

Нічні удари по Криму: уражено комплекс "Валдай" та станцію управління БпЛА

27 березня 2026, 13:51
Ілюстративне фото: Суспільне Крим
У ніч на 27 березня Сили оборони України завдали ударів по об'єктах противника на тимчасово окупованих територіях Криму, Донеччини та Запоріжжя

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає RegioNews.

На території Гвардійського в Автономній Республіці Крим було уражено російський радіолокаційний комплекс "Валдай", який використовувався для виявлення та нейтралізації малогабаритних безпілотників.

У районі Гвардійського в Криму було завдано удару по російському радіолокаційному комплексу "Валдай", який використовується для виявлення та боротьби з малорозмірними безпілотниками.

У місті Євпаторія пошкоджено наземну станцію управління безпілотниками "Форпост". У районі Ольгинки (Донецька область) атаковано командний пункт противника.

У районі Мангуша було уражено склад боєприпасів, а в районах Рибинського (Донецька область) та Новоселівки (Запорізька область) – склади матеріально-технічних засобів.

Окрім того, завдано удару по місцях скупчення живої сили ворога в районі Дорожнього (Донецька область).

Сили оборони України продовжують системні заходи для зниження бойового потенціалу противника, наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, Сили оборони уразили російський зенітно-ракетний комплекс "Тор-М1" на тимчасово окупованій території Луганської області. Також уражено склади пально-мастильних матеріалів у районах населених пунктів Айдар та Райгородка.

