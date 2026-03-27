Україна може залишитись без американської зброї
Держсекретар США Марко Рубіо зробив невтішну заяву про постачання зброї Україні
Як передає RegioNews, про це під час спілкування з журналістами заявив держсекретар США/
Журналісти попросили його прокоментувати чутки про те, що Пентагон розглядає можливість перенаправлення зброї для України.
"Ну цього ще не сталося. Поки нічого не було перенаправлено, але це можливо. Тобто, відверто кажучи, вона (зброя - ред.) не перенаправлена. Це не чиясь інша зброя. Це наша зброя. Це продажі. Це військові продажі через PURL, оплачені НАТО", – заявив Рубіо.
Раніше Держсекретар США Рубіо звинуватив Зеленського у брехні щодо ультиматуму про виведення українських військ із Донбасу. За його словами, Вашингтон не ставив Києві жодних умов щодо виведення ЗСУ.
