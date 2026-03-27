Експерти погіршили прогноз для економіки України
Компанія Dragon Capital прогнозує уповільнення зростання ВВП України до 1,5% у 2026 році. Головна причина – війна та дефіцит електроенергії
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслжбу компанії.
У базовому сценарії, який передбачає продовження активних бойових дій упродовж 2026–2027 років, включно з атаками на критичну інфраструктуру, економіка у 2026 році зросте на 1,5%, а у 2027 – на 0,5%.
На думку експертів, основним драйвером економіки України залишатиметься оборонно-промисловий комплекс, а інші галузі зазнаватимуть негативного впливу енергодефіциту та нестачі робочої сили.
