Експерти погіршили прогноз для економіки України

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Компанія Dragon Capital прогнозує уповільнення зростання ВВП України до 1,5% у 2026 році. Головна причина – війна та дефіцит електроенергії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслжбу компанії.

У базовому сценарії, який передбачає продовження активних бойових дій упродовж 2026–2027 років, включно з атаками на критичну інфраструктуру, економіка у 2026 році зросте на 1,5%, а у 2027 – на 0,5%.

На думку експертів, основним драйвером економіки України залишатиметься оборонно-промисловий комплекс, а інші галузі зазнаватимуть негативного впливу енергодефіциту та нестачі робочої сили.

Раніше експерти підрахували, скільки коштуватиме в середньому Великодній кошик у 2026 році. Подорожчання продуктів, очевидно, вплинуло на кінцевий цінник.