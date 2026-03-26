Закликав знищувати українців: телеведучий Юрій Кот отримав 15 років за держзраду

Про це повідомив "Судовий репортер" із посиланням на вирок, передає RegioNews.

Суд встановив, що Кот, який раніше працював на телеканалі "Інтер", після подій Революції Гідності виїхав до Росії, де почав співпрацювати з державними пропагандистськими медіа, зокрема агентством "Россия сегодня" та "News Front".

У 2022 році він відкрито підтримав повномасштабну агресію РФ проти України та поширював антиукраїнську пропаганду у своєму Telegram-каналі. Зокрема, закликав до знищення українців, заперечував воєнні злочини російських військ у Бучі та обстріл Кременчука, а також поширював тези про "нацистську владу" в Україні.

Обвинувачення включали державну зраду, посягання на територіальну цілісність України та виправдовування збройної агресії.

Судовий розгляд відбувся за відсутності обвинуваченого, оскільки Кот із 2014 року проживає в Росії та в Україну не повертався.

За сукупністю злочинів його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, за даними слідства, у 2022 році Кот міг отримувати інформацію військового характеру від ексдиректорки навчального закладу з Київщини. Жінку підозрювали у державній зраді, однак вона згодом виїхала за кордон і, за її словами, нині перебуває в Москві.

Хто такий Юрій Кот

Український телеведучий, диктор і актор, який після 2014 року став проросійським пропагандистом.

Народився 23 січня 1976 року в Житомирі. Освіту здобув у Житомирському педагогічному інституті та Київському театральному інституті ім. Карпенка-Карого.

У 1999-2011 роках був "голосом" телеканалу "Інтер" та вів низку популярних телепроєктів.

Під час Революції Гідності виступив на боці Антимайдану, а у 2014 році виїхав до Росії.

