26 березня 2026, 21:29

Закликав знищувати українців: телеведучий Юрій Кот отримав 15 років за держзраду

Фото: з відкритих джерел
Солом'янський районний суд Києва заочно визнав винним у злочинах проти національної безпеки колишнього українського журналіста Юрія Кота

Про це повідомив "Судовий репортер" із посиланням на вирок, передає RegioNews.

Суд встановив, що Кот, який раніше працював на телеканалі "Інтер", після подій Революції Гідності виїхав до Росії, де почав співпрацювати з державними пропагандистськими медіа, зокрема агентством "Россия сегодня" та "News Front".

У 2022 році він відкрито підтримав повномасштабну агресію РФ проти України та поширював антиукраїнську пропаганду у своєму Telegram-каналі. Зокрема, закликав до знищення українців, заперечував воєнні злочини російських військ у Бучі та обстріл Кременчука, а також поширював тези про "нацистську владу" в Україні.

Обвинувачення включали державну зраду, посягання на територіальну цілісність України та виправдовування збройної агресії.

Судовий розгляд відбувся за відсутності обвинуваченого, оскільки Кот із 2014 року проживає в Росії та в Україну не повертався.

За сукупністю злочинів його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, за даними слідства, у 2022 році Кот міг отримувати інформацію військового характеру від ексдиректорки навчального закладу з Київщини. Жінку підозрювали у державній зраді, однак вона згодом виїхала за кордон і, за її словами, нині перебуває в Москві.

Хто такий Юрій Кот

Український телеведучий, диктор і актор, який після 2014 року став проросійським пропагандистом.

Народився 23 січня 1976 року в Житомирі. Освіту здобув у Житомирському педагогічному інституті та Київському театральному інституті ім. Карпенка-Карого.

У 1999-2011 роках був "голосом" телеканалу "Інтер" та вів низку популярних телепроєктів.

Під час Революції Гідності виступив на боці Антимайдану, а у 2014 році виїхав до Росії.

Нагадаємо, на Черкащині засудили чоловіка, який був фанатом російської прогаганди. Він публікував у соцмережі матеріали, в яких українців називали нацистами, а також говорили, що "Україна вбила на Донбасі тисячі мирних жителів" та багато інших проросійських наративів. Суд призначив йому 6 років позбавлення волі без конфіскації майна.

У Києві хлопці заробляли на замовленнях для росіян
26 березня 2026, 13:55
Всі новини »
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
Прокурора із Закарпаття затримали на Київщині на хабарі у 50 тисяч доларів
26 березня 2026, 23:01
В Україні рухнили ціни на цибулю: скільки тепер коштує кілограм
26 березня 2026, 22:55
На Львівщині затримали сержанта-прикордонника, який за гроші допомагав чоловікам втікати з України
26 березня 2026, 22:42
В Україні рухнули ціни на картоплю: які цінники в супермаркетах
26 березня 2026, 22:40
Завтра в Україну прийде потепління, яке принесе циклон із дощами
26 березня 2026, 22:22
Витрат буде більше: на скільки подорожчав Великодній кошик 2026
26 березня 2026, 22:20
На Київщині чоловік відкрив вогонь по собаці
26 березня 2026, 21:55
На Буковині псевдобанкіри обчистили рахунки місцевих
26 березня 2026, 21:40
На Житомирщині чоловік шантажував колишню інтимним відео
26 березня 2026, 21:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Віталій Портніков
Валерій Чалий
Всі блоги »