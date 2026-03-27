Держсекретар США Рубіо звинуватив Зеленського у брехні

Державний секретар США Марко Рубіо назвав "брехнею" слова президента України Володимира Зеленського щодо гарантій безпеки в обмін на вихід української армії з Донецької області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву Рубіо під час пресконференції.

За його словами, Вашингтон не ставив Києві жодних умов щодо виведення військ.

"Це брехня. Я бачив, як він це говорив, і прикро, що він так каже, бо він знає, що це неправда", – наголосив Рубіо.

Нагадаємо, Трамп знову звинуватив Зеленського у небажанні завершувати війну. Американський лідер заявив, що переговори для завершення російсько-української війни тривають, але перешкодою для досягнення миру є Зеленський.