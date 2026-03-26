В Україні розслідують майже 100 тисяч справ про безвісти зниклих людей

Українські спеціалісти розслідують 92 тисячі справ про безвісти зниклих людей

Про це розповіли на заході до четвертої річниці роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, передає RegioNews із посиланням на hromadske.

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Артур Добросердов розповів, що нині питання індивідуального жетона для кожного військовослужбовця, що допоміг би в ідентифікації, лишається не розв’язаним.

Водночас існує постанова уряду про процедуру відбору відбитків пальців у військовослужбовців, а також напрацьовано законопроєкт про фіксацію стоматологічної інформації військових.

Добросердов визначив те, що не всі зниклі військовослужбовці оголошені в розшук.

