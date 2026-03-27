У найближчі дні погода в Україні почне змінюватися

Завершальні вихідні березня будуть помірно теплими. Протягом 28-29 березня дощ найбільш ймовірний у західних областях України та на півдні Одещини, а також на Житомирщині та Київщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди Наталки Діденко.

За її словами, більша частина території України побуде без опадів.

Вітер очікується східний та північно-східний, помірний, часом рвучкий.

Температура повітря у денні години в суботу та неділю в більшості областей України очікується +12…+18 градусів.

"28-го березня, холодніше буде на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині, Полтавщині та в східних районах Київщини, вдень +8…+11 градусів. А в неділю посвіжіє до +9…+12 градусів у західній частині України та на півночі", – йдеться у повідомленні.

У Києві в суботу очікується +12…+14, у неділю стовпчики термометрів опустяться до +10….+12 градусів.

Як повідомлялось, 27 березня завершується особливо теплий період і розпочинається похолодання. Про це попередили синоптики.