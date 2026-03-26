Завтра в Україну прийде потепління, яке принесе циклон із дощами

У п’ятницю, 27 березня, завершується особливо теплий період і розпочинається похолодання

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди від Наталки Діденко.

За її словами, завтра максимальна температура повітря становитиме +12…+18 градусів.

Трохи прохолодніше буде на Харківщині, Сумщині, Полтавщині, там стовпчики термометрів покажуть +8…+11 градусів.

Дощі пройдуть місцями у східній частині, на решті території України – без істотних опадів.

У Києві у п`ятницю також якісь серйозні опади малоймовірні, тепла погода досягне вдень +15 градусів.

Як повідомлялось, після короткочасного потепління наприкінці березня в Україну прийде суттєве похолодання. Подекуди очікується майже зимова погода.