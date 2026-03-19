19 березня 2026, 10:07

У Карпатах на горі Піп Іван падає сніг: мороз до -8°С

Фото: ДСНС Франківщини
У четвер, 19 березня, станом на 08:35 на горі Піп Іван хмарно, йде сніг, видимість обмежена

Про це повідомили Гірські рятувальники Прикарпаття, передає RegioNews.

Вітер південно-східний зі швидкістю 12 м/с, температура повітря опустилася до -8°С.

Для порівняння, 12 березня температура на горі сягала лише -2°С.

Рятувальники радять туристам враховувати складні погодні умови при плануванні виходів у гори.

Довідка: Піп Іван (також Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) — одна з найвищих вершин Українських Карпат. Її висота становить 2028,5 м.

Розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, в четвер, 19 березня, в Україні переважатиме холодна погода з температурою повітря вночі 0…+4 градуси, а вдень очікується +4…+8 градусів. Найтепліше буде на сході, південному сході та на Волині.

