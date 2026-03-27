В ближайшие дни погода в Украине начнет меняться

Заключительные выходные марта будут умеренно теплыми. В течение 28-29 марта дождь наиболее вероятен в западных областях Украины и на юге Одесской области, а также в Житомирской и Киевской областях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды Наталки Диденко.

По ее словам, большая часть территории Украины будет без осадков.

Ветер ожидается восточный и северо-восточный, умеренный, временами порывистый.

Температура воздуха в дневные часы в субботу и воскресенье в большинстве областей Украины ожидается +12…+18 градусов.

"28 марта холоднее будет на Сумщине, Черниговщине, Харьковщине, Полтавщине и в восточных районах Киевщины, днем +8…+11 градусов. А в воскресенье посвежеет до +9…+12 градусов в западной части Украины и на севере", – говорится в сообщении.

В Киеве в субботу ожидается +12...+14, в воскресенье столбики термометров опустятся до +10...+12 градусов.

Как сообщалось, 27 марта завершается особо теплый период и начинается похолодание. Об этом предупредили синоптики.