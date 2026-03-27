27 марта 2026, 19:19

В ближайшие дни погода в Украине начнет меняться

иллюстративное фото: из открытых источников
Заключительные выходные марта будут умеренно теплыми. В течение 28-29 марта дождь наиболее вероятен в западных областях Украины и на юге Одесской области, а также в Житомирской и Киевской областях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды Наталки Диденко.

По ее словам, большая часть территории Украины будет без осадков.

Ветер ожидается восточный и северо-восточный, умеренный, временами порывистый.

Температура воздуха в дневные часы в субботу и воскресенье в большинстве областей Украины ожидается +12…+18 градусов.

"28 марта холоднее будет на Сумщине, Черниговщине, Харьковщине, Полтавщине и в восточных районах Киевщины, днем +8…+11 градусов. А в воскресенье посвежеет до +9…+12 градусов в западной части Украины и на севере", – говорится в сообщении.

В Киеве в субботу ожидается +12...+14, в воскресенье столбики термометров опустятся до +10...+12 градусов.

Как сообщалось, 27 марта завершается особо теплый период и начинается похолодание. Об этом предупредили синоптики.

погода прогноз Синоптики весна
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
