Після короткочасного потепління наприкінці березня в Україну прийде суттєве похолодання
Завтра, 25-го березня, максимальна температура повітря впродовж дня очікується +12…+16 градусів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди від Наталки Діденко.
За її словами, дещо прохолодніше буде на Полтавщині, Харківщині та на Кіровоградщині, там очікується +7…+11 градусів.
Опади в більшості областей завтра малоймовірні, лише на південному сході України пройде невеликий дощ.
У Києві в середу очікується +12…+14 градусів, без опадів.
"Тепла погода переважатиме кілька днів. Проте ані шапки, ані середні пуховички не ховайте далеко, бо з 31 березня-1 квітня в Україну прийде похолодання", – підсумувала Н.Діденко.
Як повідомлялось, 24 березня в Україні потепліє до +16 градусів. Антициклон впливатиме на погоду більшості областей України.