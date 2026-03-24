Після короткочасного потепління наприкінці березня в Україну прийде суттєве похолодання

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди від Наталки Діденко.

За її словами, дещо прохолодніше буде на Полтавщині, Харківщині та на Кіровоградщині, там очікується +7…+11 градусів.

Опади в більшості областей завтра малоймовірні, лише на південному сході України пройде невеликий дощ.

У Києві в середу очікується +12…+14 градусів, без опадів.

"Тепла погода переважатиме кілька днів. Проте ані шапки, ані середні пуховички не ховайте далеко, бо з 31 березня-1 квітня в Україну прийде похолодання", – підсумувала Н.Діденко.

Як повідомлялось, 24 березня в Україні потепліє до +16 градусів. Антициклон впливатиме на погоду більшості областей України.