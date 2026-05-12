Про це колишня прессекретарка українського президента сказала в інтерв'ю журналісту Такеру Карлсону, передає RegioNews.

Наприкінці відео Юлія Мендель попросила можливості звернутись до російського диктатора Путіна російською мовою. Вона зі сльозами на очах просила диктатора зупинити війну в Україні. Також Мендель розповідала про "сафарі на цивільних" у Херсоні, яке влаштовують російські окупанти, і просила Путіна проявити людяність.

Питання територій

У інтерв'ю одіозному американському журналісту Юлія Мендель також критикувала те, що Україна відмовляється віддавати свої території росіянам. Вона заявила, що нібито через українську владу не закінчується війна. При цьому варто зауважити, що саме росіяни продовжують атакувати українські міста й навіть порушують перемир'я, яке ж самі й оголошували.

Проте, як повідомляє Telegraf, в Офісі президента журналістам прокоментували заяви Мендель. У ОП зазначили, що вона "не брала участі в перемовинах, не брала участі в ухваленні рішень, давно не в собі".

Важливо зазначити, що Такер Карлсон активно підтримує політику Дональда Трампа. Крім того, він просуває російську пропаганду щодо України. Зокрема, Карлсон поширював пропаганду про так звані "біолабораторії". Він відкрито висловлює прихильність до "ворогів США": зокрема, до російського диктатора Путіна.

Юлія Мендель була прессекретаркою президента України Володимира Зеленського з 2019 по 2021 рік. Вона займалась супроводом голови держави в усіх похздках. Після звільнення нерідко критикувала Офіс президента. Зокрема, вона розповідала, що ексглава Офісу Андрій Єрмак нібито займається магією. Також вона заявляла, що Володимир Зеленський нібито чотири рази ухилявся від служби під час призову до того, як став президентом.