20:59  11 травня
На Чернігівщині під обстрілами РФ вигорає 5800 гектарів лісу
19:41  11 травня
Отруєння водою з криниці: на Кіровоградщині немовля госпіталізували з небезпечною хворобою
19:40  11 травня
Прийшов визволяти сина: до ТЦК у Хмельницькому прийшов ветеран із битою - що кажуть в ТЦК
UA | RU
UA | RU
12 травня 2026, 00:55

Екс-прессекретарка Зеленського Юлія Мендель зі сльозами звернулась до Путіна

12 травня 2026, 00:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Колишня прессекретарка Юлія Мендель дала інтерв'ю одіозному американському журналісту. Вона вирішила звернутись напряму до диктатора Путіна російською мовою

Про це колишня прессекретарка українського президента сказала в інтерв'ю журналісту Такеру Карлсону, передає RegioNews.

Наприкінці відео Юлія Мендель попросила можливості звернутись до російського диктатора Путіна російською мовою. Вона зі сльозами на очах просила диктатора зупинити війну в Україні. Також Мендель розповідала про "сафарі на цивільних" у Херсоні, яке влаштовують російські окупанти, і просила Путіна проявити людяність.

Питання територій

У інтерв'ю одіозному американському журналісту Юлія Мендель також критикувала те, що Україна відмовляється віддавати свої території росіянам. Вона заявила, що нібито через українську владу не закінчується війна. При цьому варто зауважити, що саме росіяни продовжують атакувати українські міста й навіть порушують перемир'я, яке ж самі й оголошували.

Проте, як повідомляє Telegraf, в Офісі президента журналістам прокоментували заяви Мендель. У ОП зазначили, що вона "не брала участі в перемовинах, не брала участі в ухваленні рішень, давно не в собі".

Важливо зазначити, що Такер Карлсон активно підтримує політику Дональда Трампа. Крім того, він просуває російську пропаганду щодо України. Зокрема, Карлсон поширював пропаганду про так звані "біолабораторії". Він відкрито висловлює прихильність до "ворогів США": зокрема, до російського диктатора Путіна.

Юлія Мендель була прессекретаркою президента України Володимира Зеленського з 2019 по 2021 рік. Вона займалась супроводом голови держави в усіх похздках. Після звільнення нерідко критикувала Офіс президента. Зокрема, вона розповідала, що ексглава Офісу Андрій Єрмак нібито займається магією. Також вона заявляла, що Володимир Зеленський нібито чотири рази ухилявся від служби під час призову до того, як став президентом.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Юлія Мендель Такер Карлсон
Екс-прессекретарка Зеленського Юлія Мендель розповіла, чи вживає він наркотики
11 травня 2026, 22:30
Колишня речниця Зеленського назвала Єрмака "дуже небезпечною людиною"
03 грудня 2025, 11:42
Прессекретар Зеленського заперечив, що президент дасть інтерв'ю скандальному журналісту Карлсону
04 липня 2024, 12:50
Всі новини »
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
У Дніпрі водій маршрутки викинув непритомну дитину на асфальт
11 травня 2026, 23:45
НАБУ проводить обшуки у будинку Андрія Єрмака в Києві, — Железняк
11 травня 2026, 23:23
Кооператив "Династія": Єрмак вперше прокоментував підозру від НАБУ і САП
11 травня 2026, 23:15
Окупанти атакували безпілотником багатоповерхівку в Харкові
11 травня 2026, 22:59
У Києві люди у формі перекрили Банкову - ЗМІ
11 травня 2026, 22:55
Російські дрони поцілили у промислове підприємство на Сумщині
11 травня 2026, 22:42
На Дніпропетровщині ТЦК розпочав службову перевірку через загибель чоловіка
11 травня 2026, 22:33
Екс-прессекретарка Зеленського Юлія Мендель розповіла, чи вживає він наркотики
11 травня 2026, 22:30
Тримали "в заручниках" п'ять годин: на Одещині чоловік з інвалідністю подає до суду на ТЦК
11 травня 2026, 22:05
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Всі публікації »
Остап Дроздов
Ігор Луценко
Юрій Чевордов
Всі блоги »