25 березня 2026, 21:35

В Україні книги значно подорожчають: видавці пояснили причини

В Україні на книжковому ринку фіксують падіння продажів. Експерти припускають, що ціни на книги в Україні значно зростуть

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Директор видавництва "Ранок" Віктор Круглов зазначив, що "тривожні сигнали" були ще щорік. Якщо восени зазвичай попит зростає, то тоді сталось все навпаки. Він також додав, що змінилась ситуація з друкарнями: якщо раніше видавцям доводилося бронювати друк за кілька місяців наперед, то зараз вільних потужностей більше, ніж замовлень.

"У грудні більш-менш ситуацію врятувала "Зимова тисяча", приблизно 4 % населення скористалися цими грішми для придбання книжок, але тільки-но їх дозволили витрачати на продукти, продажі книжок за цю держпідтримку зупинилися", - каже Віктор Круглов.

За його словами вже у другому кварталі 2026 року можна буде побачити кризу. Зокрема, через те, що зросли витрати: друкарні працюють на генераторах, дорожчає папір, бракує працівників. Все це призведе до скорочення накладів та зростання ціни книи на 20-30%.

Гендиректор "Фоліо" Олександр Красовицький також ввжає, що частина українців, які виїхали за кордон, поступово вивчили інші мови та пішли з національного ринку. На його думку, у 2026 році скорочення продажів може сягнути 15 % у грошах і чверті – у примірниках.

Нагадаємо, що також на тлі загострення ситуації на Близькому Сході в Україні дорожчає пальне. При цьому експерти запевняють, що дефіцит не очікується.

