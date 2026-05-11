У Києві люди у формі перекрили Банкову - ЗМІ
У соцмережах поширюють кадри зі столиці. Повідомляють про перекриття Банкової
Такі фото з'являються у місцевих пабліках, передає RegioNews.
Зазначається, що люди у формі перекрили Банкову та прилеглі вулиці. Повідомляється, що там знаходяться десятки автобусів.
Слід зауважити, що на Банковій знаходиться Офіс президента України.
Нагадаємо, раніше колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак отримав підозру від НАБУ і САП. Правоохоронці підтвердили, що йдеться про справу, яка пов'язана з операцією "Мідас" та будівництвом комплексу "Династія". Проте чи пов'язане перекриття вулиць біля Банкової зі слідчими діями, наразі невідомо.
