У Раді пояснили, чому гречка та овочі змінились в ціні

Член аграрного комітету Верховної Ради Дмитро Соломчук зазначив, що цьогоріч в Україні овочі значно подешевшали. Це пов'язано з тим, що аграрії збільшили пропозицію. Проте, наприклад, картоплю не можуть реалізувати навіть по 7 – 8 гривень за кілограм, а морква коштує 4 – 5 гривень.

При цьому хліб зростає в ціні в середньому на 1–2% щомісяця. Вартість соняшникової олії вже перевищила 90 гривень за пляшку об'ємом менше літра. Також непроста ситуація з гречкою: частина трейдерів притримала запаси, що створило дефіцит і спричинило подорожчання, а крім того - було скорочення посівних площ.

Депутат зазначив, що гречка не є ключовим продуктом для українців. За його словами гречка займає одне з останніх місць серед круп за рівнем споживання.

Нагадаємо, що також кілограм ріпчастої цибулі "додав" у вартості з 5 – 7 до 6 – 8 гривень. Огірки дорожчають вже другий тиждень поспіль: на цей раз ціна зросла зі 130-180 до 135-180 гривень за кілограм