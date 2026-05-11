У Дніпрі водій маршрутки викинув непритомну дитину на асфальт

Зазначається, що 15-річному пасажиру під час поїздки стало зле. Підліток знепритомнів, також у нього почалась сильна блювота. Тривалий час він не міг прийти до тями. Однак коли мікроавтобус доїхав до кінцевої зупинки, водій не став викликати медиків чи надавати першу допомогу: водій просто витягнув непритомного хлопця з салону та поклав на розпечений асфальт.

Люди намагались зробити зауваження водію, проте він просто поїхав. На щастя, перехожі викликали медиків, наглядали за станом підлітка до приїзду "швидкої". Наразі дитину госпіталізували до однієї з міських лікарень.

