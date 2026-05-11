Харків знову опинився під ударом ворожих безпілотників. Увечері 11 травня один із російських дронів поцілив безпосередньо у житлову забудову Шевченківського району

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає RegioNews .

"Харків атакував ворожий бойовий дрон. Попередньо - влучання у Шевченківському районі, у місці щільної житлової забудови", – написав він.

Мер уточнив, що сталося влучання в дах багатоповерхівки, внаслідок чого пошкоджені вікна. Решта деталей зʼясовується.

"Станом на зараз - є одна людина з гострою реакцією на стрес, якій медики надають допомогу.", - додав Терехов.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області внаслідок російських атак безпілотниками поранення дістали четверо людей. Під ударами опинилися Нікопольський та Синельниківський райони.