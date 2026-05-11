Російські дрони поцілили у промислове підприємство на Сумщині
Увечері 11 травня ворожі ударні безпілотники атакували територію Ворожбянської громади, поціливши в один із промислових об'єктів
Про це повідомила Ворожбянська міська рада, передає RegioNews.
"До уваги жителів Ворожбянської громади, сьогодні ворог знову атакував нашу громаду ударними БПЛА", - ідеться у повідомленні.
Уточнюється, що було завдано двох ударів по будівлях промислового підприємства.
За даними міськради, люди не постраждали.
Нагадаємо, що у Дніпропетровській області внаслідок російських атак безпілотниками поранення дістали четверо людей. Під ударами опинилися Нікопольський та Синельниківський райони.
