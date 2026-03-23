Завтра в Україні потепліє до +16 градусів

У вівторок, 24-го березня протягом дня температура повітря очікується в межах +12…+16 градусів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди від Наталки Діденко.

За її словами, завтра найпрохолодніше буде лише на південному сході та сході України, тут вдень очікується +6…+11 градусів.

"Антициклон впливатиме на погоду більшості областей України, тому опади малоймовірні, лише на Запоріжжі, Донеччині, Луганщині та в Криму пройдуть невеликі дощі", – зазначає Н.Діденко.

У Києві 24-го березня буде сухо, сонячно та тепло, впродовж дня +12…+14 градусів.

"Надалі в Україні переважатиме тепла погода. А найближче похолодання очікується наприкінці березня – на початку квітня", – йдеться у повідомленні.

