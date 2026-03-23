Завтра в Украине потеплеет до +16 градусов

Во вторник, 24 марта в течение дня температура воздуха ожидается в пределах +12…+16 градусов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.

По ее словам, завтра прохладнее всего будет только на юго-востоке и востоке Украины, здесь днем ожидается +6…+11 градусов.

"Антициклон будет влиять на погоду большинства областей Украины, поэтому осадки маловероятны, только в Запорожье, Донбассе, Луганщине и в Крыму пройдут небольшие дожди", – отмечает Н.Диденко.

В Киеве 24 марта будет сухо, солнечно и тепло, в течение дня +12…+14 градусов.

"В дальнейшем в Украине будет преобладать теплая погода. А ближайшее похолодание ожидается в конце марта – начале апреля", – говорится в сообщении.

