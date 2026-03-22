В Україні з початку року вже сталося 3 225 пожеж в екосистемах

Від початку року в Україні зафіксовано 3 225 пожеж в екосистемах. Загальна площа займань становить майже 94 тисячі гектарів

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок пожеж загинули 3 людини, ще 11 осіб отримали травми.

Щодня рятувальники ліквідовують наслідки вогню, який у більшості випадків виникає через людську недбалість.

Фахівці нагадують основні правила безпеки:

не спалювати суху рослинність та сміття, краще компостувати;

не кидати недопалки на землю;

не розводити багаття, особливо у вітряну погоду.

У разі пожежі негайно телефонуйте 101.

Нагадаємо, на Львівщині через підпал сухої трави повністю згорів будинок. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося врятувати сусідній житловий будинок.

Підпал сухої трави в Україні: що загрожує порушникам

Адміністративна відповідальність

Підпал сухої трави, луків, пасовищ або залишків рослинності карається штрафом.

Для громадян: від 3 000 до 6 000 грн. Для посадових осіб: від 15 000 до 21 000 грн.

Штраф зростає, якщо пожежа завдала шкоди майну або природі.

Кримінальна відповідальність

Якщо підпал призвів до знищення майна, шкоди життю або здоров’ю людей, передбачене позбавлення волі від 2 до 10 років (залежно від тяжкості наслідків).