16:53  22 березня
В Україні з початку року вже сталося 3 225 пожеж в екосистемах
13:46  22 березня
Вибух у супермаркеті Чернігова: чотири людини отримали травми (Оновлено)
10:24  22 березня
Вбивство поліцейського на Донеччині: підозрюваного затримано
UA | RU
UA | RU
22 березня 2026, 16:53

В Україні з початку року вже сталося 3 225 пожеж в екосистемах

Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Рівненщини
Читайте также
на русском языке

Від початку року в Україні зафіксовано 3 225 пожеж в екосистемах. Загальна площа займань становить майже 94 тисячі гектарів

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок пожеж загинули 3 людини, ще 11 осіб отримали травми.

Щодня рятувальники ліквідовують наслідки вогню, який у більшості випадків виникає через людську недбалість.

Фахівці нагадують основні правила безпеки:

  • не спалювати суху рослинність та сміття, краще компостувати;
  • не кидати недопалки на землю;
  • не розводити багаття, особливо у вітряну погоду.

У разі пожежі негайно телефонуйте 101.

Нагадаємо, на Львівщині через підпал сухої трави повністю згорів будинок. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося врятувати сусідній житловий будинок.

Підпал сухої трави в Україні: що загрожує порушникам

  • Адміністративна відповідальність

Підпал сухої трави, луків, пасовищ або залишків рослинності карається штрафом.

  1. Для громадян: від 3 000 до 6 000 грн.
  2. Для посадових осіб: від 15 000 до 21 000 грн.

Штраф зростає, якщо пожежа завдала шкоди майну або природі.

  • Кримінальна відповідальність

Якщо підпал призвів до знищення майна, шкоди життю або здоров’ю людей, передбачене позбавлення волі від 2 до 10 років (залежно від тяжкості наслідків).

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
Валерій Пекар
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Віктор Шлінчак
Всі блоги »