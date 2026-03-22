В Україні з початку року вже сталося 3 225 пожеж в екосистемах

Від початку року в Україні зафіксовано 3 225 пожеж в екосистемах. Загальна площа займань становить майже 94 тисячі гектарів
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок пожеж загинули 3 людини, ще 11 осіб отримали травми.
Щодня рятувальники ліквідовують наслідки вогню, який у більшості випадків виникає через людську недбалість.
Фахівці нагадують основні правила безпеки:
- не спалювати суху рослинність та сміття, краще компостувати;
- не кидати недопалки на землю;
- не розводити багаття, особливо у вітряну погоду.
У разі пожежі негайно телефонуйте 101.
Нагадаємо, на Львівщині через підпал сухої трави повністю згорів будинок. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося врятувати сусідній житловий будинок.
Підпал сухої трави в Україні: що загрожує порушникам
- Адміністративна відповідальність
Підпал сухої трави, луків, пасовищ або залишків рослинності карається штрафом.
- Для громадян: від 3 000 до 6 000 грн.
- Для посадових осіб: від 15 000 до 21 000 грн.
Штраф зростає, якщо пожежа завдала шкоди майну або природі.
- Кримінальна відповідальність
Якщо підпал призвів до знищення майна, шкоди життю або здоров’ю людей, передбачене позбавлення волі від 2 до 10 років (залежно від тяжкості наслідків).