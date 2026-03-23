Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає RegioNews.

Внаслідок обстрілу пошкоджені фасади будинків, вибиті вікна. Був пробитий газопровід. Наразі інформації про постраждалих немає.

Відповідні служби проводять роботи з ліквідації наслідків обстрілу.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня армія РФ атакувала Україну 251 ударним БпЛА. Сили ППО знешкодили 234 ворожі безпілотники, є влучання на 11 локаціях.