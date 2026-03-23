Росіяни обстріляли вночі центр Херсона: наслідки
Вночі 23 березня російські окупанти поцілили по середмістю Херсона
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає RegioNews.
Внаслідок обстрілу пошкоджені фасади будинків, вибиті вікна. Був пробитий газопровід. Наразі інформації про постраждалих немає.
Відповідні служби проводять роботи з ліквідації наслідків обстрілу.
Більше про чергову атаку ворога – у відео.
Нагадаємо, у ніч на 23 березня армія РФ атакувала Україну 251 ударним БпЛА. Сили ППО знешкодили 234 ворожі безпілотники, є влучання на 11 локаціях.
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
Чай з наркотиками: на Запоріжжі викрили масштабний наркобізнес
23 березня 2026, 12:55Нова професія за державний кошт: як оформити ваучер у Хмельницькій області
23 березня 2026, 12:25У ДТП на Закарпатті загинули двоє підлітків: водій отримав 7 років
23 березня 2026, 11:54На Київщині під час пожежі загинуло подружжя
23 березня 2026, 11:41Пробив дах магазину і вибухнув: деталі інциденту в супермаркеті Чернігова
23 березня 2026, 11:28Махінації та зв'язки з РФ: НАБУ просить Зеленського ввести санкції проти Іванющенка
23 березня 2026, 10:58Тернопільська молодь може отримати фінансування на власні проєкти
23 березня 2026, 10:36На Київщині чоловік загинув під час спалювання трави
23 березня 2026, 09:57Модернізація закарпатських КПП: що зміниться у 2026 році
23 березня 2026, 09:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
