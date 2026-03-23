Уражено стратегічний термінал та НПЗ у РФ: Генштаб повідомив подробиці

Вчора та в ніч на 23 березня Сили оборони України завдали ударів по ключових об'єктах паливно-енергетичної інфраструктури РФ

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає RegioNews.

Зокрема, уражено нафтовий термінал "Транснефть – порт Приморськ" у Ленінградській області.

За попередньою інформацією, постраждали резервуарний парк і нафтоналивна інфраструктура, на території об’єкта виникла пожежа.

Через порт щорічно проходить близько 60 млн тонн нафти, кошти від продажу якої країна-агресор використовує для ведення війни проти України та підтримки окупаційних сил.

Також зазнав уражень нафтопереробний завод "Башнефть-Уфанефтехим" в Уфі, республіка Башкортостан. Пожежа на території заводу підтверджена.

Потужність підприємства з первинної переробки нафти становить близько 6-8 млн тонн на рік. Завод постачає пальне для російських збройних сил і розташований приблизно за 1400 км від українського кордону.

Обидва об’єкти забезпечують переробку нафти, зберігання та транспортування пально-мастильних матеріалів для потреб окупаційної армії. Масштаби завданих збитків уточнюються.

Сили оборони України наголошують, що продовжать уражати важливі об’єкти противника до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України.

