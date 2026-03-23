23 березня 2026, 14:42

Уражено стратегічний термінал та НПЗ у РФ: Генштаб повідомив подробиці

23 березня 2026, 14:42
Фото: Радіо Свобода
Вчора та в ніч на 23 березня Сили оборони України завдали ударів по ключових об'єктах паливно-енергетичної інфраструктури РФ

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає RegioNews.

Зокрема, уражено нафтовий термінал "Транснефть – порт Приморськ" у Ленінградській області.

За попередньою інформацією, постраждали резервуарний парк і нафтоналивна інфраструктура, на території об’єкта виникла пожежа.

Через порт щорічно проходить близько 60 млн тонн нафти, кошти від продажу якої країна-агресор використовує для ведення війни проти України та підтримки окупаційних сил.

Також зазнав уражень нафтопереробний завод "Башнефть-Уфанефтехим" в Уфі, республіка Башкортостан. Пожежа на території заводу підтверджена.

Потужність підприємства з первинної переробки нафти становить близько 6-8 млн тонн на рік. Завод постачає пальне для російських збройних сил і розташований приблизно за 1400 км від українського кордону.

Обидва об’єкти забезпечують переробку нафти, зберігання та транспортування пально-мастильних матеріалів для потреб окупаційної армії. Масштаби завданих збитків уточнюються.

Сили оборони України наголошують, що продовжать уражати важливі об’єкти противника до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України.

Нагадаємо, днями українські захисники знищили рідкісний російський безпілотник вартістю $400 тисяч. "Скат 450М" – дрон для глибокої аеророзвідки та наведення ОТРК "Іскандер". Оснащений оптикою і тепловізором.

Україна РФ війна ЗСУ Генштаб Термінал НПЗ
