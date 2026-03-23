23 березня 2026, 11:28

Пробив дах магазину і вибухнув: деталі інциденту в супермаркеті Чернігова

За попередніми даними поліції та вибухотехніків, вибух у супермаркеті "АТБ" на вулиці Льотній у Чернігові 22 березня спричинив невеликий предмет, що впав на будівлю під час відбиття російської дронової атаки

Про це повідомила пресслужба "АТБ-Маркет", передає RegioNews.

Зазначається, що предмет пробив дах магазину та здетонував на підлозі.

"Що саме це був за предмет, експерти поки ще з'ясовують, однак попередньо зрозуміло, що він мав невелику вибухову силу", – йдеться в повідомленні.

Команда АТБ висловлює щирі співчуття всім постраждалим та їхнім близьким і закликає не нехтувати сигналами повітряної тривоги, додали у пресслужбі компанії.

Нагадаємо, 22 березня до поліції надійшло повідомлення про вибух в приміщенні одного з супермаркетів міста. Згодом стало відомо, що з осколковими пораненнями госпіталізували чоловіка та двох жінок. Їхній стан легкої та середньої тяжкості. Третю жінку з осколковим пораненням у шию госпіталізували до Чернігівської обласної лікарні.

війна вибух Чернігів АТБ супермаркет атака вибухотехніки невідомий предмет
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
