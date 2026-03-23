Пробив дах магазину і вибухнув: деталі інциденту в супермаркеті Чернігова

За попередніми даними поліції та вибухотехніків, вибух у супермаркеті "АТБ" на вулиці Льотній у Чернігові 22 березня спричинив невеликий предмет, що впав на будівлю під час відбиття російської дронової атаки

Про це повідомила пресслужба "АТБ-Маркет", передає RegioNews.

Зазначається, що предмет пробив дах магазину та здетонував на підлозі.

"Що саме це був за предмет, експерти поки ще з'ясовують, однак попередньо зрозуміло, що він мав невелику вибухову силу", – йдеться в повідомленні.

Команда АТБ висловлює щирі співчуття всім постраждалим та їхнім близьким і закликає не нехтувати сигналами повітряної тривоги, додали у пресслужбі компанії.

Нагадаємо, 22 березня до поліції надійшло повідомлення про вибух в приміщенні одного з супермаркетів міста. Згодом стало відомо, що з осколковими пораненнями госпіталізували чоловіка та двох жінок. Їхній стан легкої та середньої тяжкості. Третю жінку з осколковим пораненням у шию госпіталізували до Чернігівської обласної лікарні.