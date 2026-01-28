16:19  28 січня
Чернігів залишиться без гарячої води
16:06  28 січня
Синоптикиня попередила про сильний мороз в Україні
11:45  28 січня
У Дніпрі чоловік їздив містом на BMW під наркотиками
28 січня 2026, 16:50

Українські прикордонники знищили рідкісну машину росіян

28 січня 2026, 16:50
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Наші FPV-дрони знищили новітній ворожий РЕБ на Південно-Слобожанському напрямку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, після точного виявлення цілі аеророзвідкою, оператори FPV-дронів завдали точних ударів по російському комплексу радіоелектронної боротьби "Тирада-2", що призначений для виведення з ладу супутників зв'язку.

В результаті – ворожий засіб знищено.

Тирада-2 – російський комплекс радіоелектронної боротьби, призначений для виведення з ладу супутників зв'язку. Комплекс завершили розробляти восени 2018 року.

Нагадаємо, на днях українські прикордонники знищили важливу інфраструктуру противника на Сумщині. Відповідний ролик опублікували оператори БпЛА 5 прикордонного загону.

ДПСУ війна втрати росіян відео прикордонники
