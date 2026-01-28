Українські прикордонники знищили рідкісну машину росіян
Наші FPV-дрони знищили новітній ворожий РЕБ на Південно-Слобожанському напрямку
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Як зазначається, після точного виявлення цілі аеророзвідкою, оператори FPV-дронів завдали точних ударів по російському комплексу радіоелектронної боротьби "Тирада-2", що призначений для виведення з ладу супутників зв'язку.
В результаті – ворожий засіб знищено.
Тирада-2 – російський комплекс радіоелектронної боротьби, призначений для виведення з ладу супутників зв'язку. Комплекс завершили розробляти восени 2018 року.
Нагадаємо, на днях українські прикордонники знищили важливу інфраструктуру противника на Сумщині. Відповідний ролик опублікували оператори БпЛА 5 прикордонного загону.
