Українські прикордонники знищили рідкісну машину росіян

Наші FPV-дрони знищили новітній ворожий РЕБ на Південно-Слобожанському напрямку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, після точного виявлення цілі аеророзвідкою, оператори FPV-дронів завдали точних ударів по російському комплексу радіоелектронної боротьби "Тирада-2", що призначений для виведення з ладу супутників зв'язку.

В результаті – ворожий засіб знищено.

Тирада-2 – російський комплекс радіоелектронної боротьби, призначений для виведення з ладу супутників зв'язку. Комплекс завершили розробляти восени 2018 року.

