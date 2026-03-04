У Дніпрі чиновники "нагріли" 3,5 мільйона на ремонті мереж

Фото: Нацполіція

У Дніпрі правоохоронці викрили посадовців. Відомо, що бюджет через схеми втратив понаж 3,5 мільйона гривень

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Йдеться про два епізди. Перший стосується дороговору, який профільний департамент Дніпровської міської ради уклав із компанією-підрядником на ремонт зливного колектора. Як з'ясували правоохоронці, в акти робіт вносили неправдиву інформацію. Внаслідок цього бюджет втратив 1,5 мільйона гривень.

Другий епізод стосується підписаних договорів із трьома компаніями. Йдеться про утримання автошляхів та утримання і поточного ремонту об’єктів зливної каналізації у Дніпрі. Під час складання актів виконаних робіт, як стверджують правоохоронці, вносили неправдиві дані із завищенням на 20% показників роботи техніки та проведення робіт. Збитки оцінили в 2 мільйони гривень.

