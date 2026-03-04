18:45  04 березня
У Києві аферист вкрав у пенсіонерки гроші "на похорон" живої сусідки
17:27  04 березня
На Хмельниччині чоловік викинув собаку з 7-го поверху: йому загрожує до 8 років
12:10  04 березня
Смертельна ДТП на Вінниччині: легковик перетворився на купу металу
04 березня 2026, 20:50

У Дніпрі чиновники "нагріли" 3,5 мільйона на ремонті мереж

04 березня 2026, 20:50
Фото: Нацполіція
У Дніпрі правоохоронці викрили посадовців. Відомо, що бюджет через схеми втратив понаж 3,5 мільйона гривень

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Йдеться про два епізди. Перший стосується дороговору, який профільний департамент Дніпровської міської ради уклав із компанією-підрядником на ремонт зливного колектора. Як з'ясували правоохоронці, в акти робіт вносили неправдиву інформацію. Внаслідок цього бюджет втратив 1,5 мільйона гривень.

Другий епізод стосується підписаних договорів із трьома компаніями. Йдеться про утримання автошляхів та утримання і поточного ремонту об’єктів зливної каналізації у Дніпрі. Під час складання актів виконаних робіт, як стверджують правоохоронці, вносили неправдиві дані із завищенням на 20% показників роботи техніки та проведення робіт. Збитки оцінили в 2 мільйони гривень.

Нагадаємо, у справі про розкрадання продуктів на понад 3 млн грн на Київщині ДБР викрило командира частини, як організатора схеми.

03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
