На Київщині чоловік торгував бойовими гранатами

Фото: Нацполіція

У Білоцерківському районі чоловік продавав боєприпаси. Тепер йому загрожує вʼязниця

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Як зʼясували правоохоронці, 32-річний житель області знайшов боєприпаси та зберігав їх. Зокрема, це були дві гранати РГД-5, дві гранати Ф-1 та чотири запали УЗРГМ-2.

Згодом чоловік за 6 тисяч гривень продав дві гранати із запалами. Після цього ситуація повторилась.

Зараз чоловіка затримали та помістили до ізолятора. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

