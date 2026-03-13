На Київщині чоловік торгував бойовими гранатами
У Білоцерківському районі чоловік продавав боєприпаси. Тепер йому загрожує вʼязниця
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Як зʼясували правоохоронці, 32-річний житель області знайшов боєприпаси та зберігав їх. Зокрема, це були дві гранати РГД-5, дві гранати Ф-1 та чотири запали УЗРГМ-2.
Згодом чоловік за 6 тисяч гривень продав дві гранати із запалами. Після цього ситуація повторилась.
Зараз чоловіка затримали та помістили до ізолятора. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше в Україні затримали вісьмох ділків, які намагалися налагодити нелегальний продаж "трофейної" зброї та боєприпасів.
