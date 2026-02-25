17:39  25 лютого
Росіяни підірвали дамбу на Донеччині
17:25  25 лютого
Відомий український телеведучий мобілізувався до ЗСУ
15:59  25 лютого
На Сумщині внаслідок удару російського дрона загинув досвідчений рятувальник
25 лютого 2026, 15:45

Розкрадались мільярди на оборонці: СБУ затримала Командувача логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ

25 лютого 2026, 15:45
Фото: прокуратура
Читайте также
СБУ викрила розкрадання оборонного бюджету України. Причетними до схеми виявились високопосадовці Збройних сил та Служби безпеки України

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, високопосадовці організували схему привласнення державних коштів під час будівництва фортифікаційних споруд. Йдеться про облаштування додаткового захисту на стратегічно важливих об'єктах. Зокрема, це стосується оперативних аеродромів Сил оборони.

У травні минулого року на будівництво збірно-розбірних аркових укриттів було виділено 1,4 мільярда гривень. Проте перевірки показали, що проєкти не відповідали вимогам безпеки: укриття не забезпечували належного захисту літаків, а вартість робіт була завищена. Попри це, підрядникам почали перераховувати авансові платежі.

"Щоб зупинити перевірки та приховати розтрату коштів, посадовці, за версією слідства, організували передачу неправомірної вигоди у розмірі близько 13 млн грн. Співробітники внутрішньої безпеки СБУ затримали обох фігурантів "на гарячому" під час передачі їм 320 тисяч доларів США", - повідомили в СБУ.

Затримали Командувача логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ та очільника Управління Служби безпеки України у Житомирській області.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині викрили схему розкрадання 1,8 млн грн на ремонті об’єктів ДСНС. Правоохоронці повідомили про підозру комерсанту, який не перевіряв виконання робіт і підписував фіктивні акти.

25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
