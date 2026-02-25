Розкрадались мільярди на оборонці: СБУ затримала Командувача логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ

Фото: прокуратура

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, високопосадовці організували схему привласнення державних коштів під час будівництва фортифікаційних споруд. Йдеться про облаштування додаткового захисту на стратегічно важливих об'єктах. Зокрема, це стосується оперативних аеродромів Сил оборони.

У травні минулого року на будівництво збірно-розбірних аркових укриттів було виділено 1,4 мільярда гривень. Проте перевірки показали, що проєкти не відповідали вимогам безпеки: укриття не забезпечували належного захисту літаків, а вартість робіт була завищена. Попри це, підрядникам почали перераховувати авансові платежі.

"Щоб зупинити перевірки та приховати розтрату коштів, посадовці, за версією слідства, організували передачу неправомірної вигоди у розмірі близько 13 млн грн. Співробітники внутрішньої безпеки СБУ затримали обох фігурантів "на гарячому" під час передачі їм 320 тисяч доларів США", - повідомили в СБУ.

Затримали Командувача логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ та очільника Управління Служби безпеки України у Житомирській області.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині викрили схему розкрадання 1,8 млн грн на ремонті об’єктів ДСНС. Правоохоронці повідомили про підозру комерсанту, який не перевіряв виконання робіт і підписував фіктивні акти.