Замість п'яти – четверо: член угорської делегації відмовився їхати до України через страх мобілізації

Фото: з відкритих джерел

Один із членів угорської делегації, яка мала прибути до України для оцінки стану нафтопроводу "Дружба", відмовився від поїздки через побоювання мобілізації

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на журналіста Віталія Глаголу.

Спочатку до її складу входили п'ятеро осіб, однак у середу до України прибули лише четверо.

П'ятий учасник делегації – уродженець Закарпаття, який, окрім угорського, має і український паспорт.

За інформацією джерел, він в останній момент відмовився від поїздки, побоюючись, що на кордоні йому можуть нагадати про обов'язок захищати батьківщину.

Нагадаємо, 11 березня стало відомо, що до Києва вирушила угорська делегація на чолі з парламентським держсекретарем Міністерства енергетики Габором Чапеком для нібито переговорів стосовно відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нічого не знає про це. Після цього міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинуватив у брехні Зеленського, стверджуючи, що Будапешт надіслала дипломатичну ноту Україні про приїзд делегації 10 березня.

Візит угорської делегації Міністерство закордонних справ України визначило як приватну поїздку.

Раніше міністр будівництва та транспорту Угорщини Янош Лазар заявив, що захоплення українських інкасаторів та грошей було відповіддю на тимчасове блокування роботи нафтопроводу "Дружба" з боку України.

Лазар наголосив, що захоплені гроші та цінності залишаться в Угорщині доти, доки трубопровід не відновить роботу, і угорська сторона не планує повертати кошти до вирішення питання транзиту нафти.