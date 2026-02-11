14:50  11 лютого
Вітер і до +10 градусів: в Україну йде різке потепління
На Чернігівщині під час пожежі загинуло подружжя та їхній син
У Вінниці 17-річний юнак вдарив поліцейського палицею по потилиці
11 лютого 2026, 10:56

На Миколаївщині циркулює найважчий вид грипу

11 лютого 2026, 10:56
Ілюстративне фото: pixabay
З початку епідсезону фахівці Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб обстежили 512 людей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Новини N".

У 49 випадках підтвердили грип типу А. Ще у 29 пацієнтів виявили коронавірус, що становить майже 30% від загальної кількості хворих.

Окрім цього, лабораторія зафіксувала 12 випадків аденовірусів, у одного хворого – RS-віруси, у чотирьох – риновіруси, у двох – метапневмовіруси. Така статистика підтверджує, що на Миколаївщині зараз триває активна епідемія.

Лікарі нагадують, що грип типу А вважається найбільш агресивним. Він швидко мутує і може спричинити важкі ускладнення: пневмонію, дихальну недостатність чи навіть менінгіт. Особливу загрозу становлять пандемічні штами грипу А (H1N1, H3N2, H2N2) та високопатогенні варіанти пташиного грипу (H5N1) , який має дуже високу летальність при зараженні людини.

Нагадаємо, протягом 2-8 лютого в Україні зареєстрували 160 255 випадків захворювань на грип, COVID-19 та інші ГРВІ. Це на 13,6% більше, ніж тижнем раніше.

11 лютого 2026
