Ілюстративне фото: pixabay

З початку епідсезону фахівці Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб обстежили 512 людей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Новини N".

У 49 випадках підтвердили грип типу А. Ще у 29 пацієнтів виявили коронавірус, що становить майже 30% від загальної кількості хворих.

Окрім цього, лабораторія зафіксувала 12 випадків аденовірусів, у одного хворого – RS-віруси, у чотирьох – риновіруси, у двох – метапневмовіруси. Така статистика підтверджує, що на Миколаївщині зараз триває активна епідемія.

Лікарі нагадують, що грип типу А вважається найбільш агресивним. Він швидко мутує і може спричинити важкі ускладнення: пневмонію, дихальну недостатність чи навіть менінгіт. Особливу загрозу становлять пандемічні штами грипу А (H1N1, H3N2, H2N2) та високопатогенні варіанти пташиного грипу (H5N1) , який має дуже високу летальність при зараженні людини.

Нагадаємо, протягом 2-8 лютого в Україні зареєстрували 160 255 випадків захворювань на грип, COVID-19 та інші ГРВІ. Це на 13,6% більше, ніж тижнем раніше.