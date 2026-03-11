Завтра во всех регионах Украины будут действовать графики отключения света

фото: 24tv.ua

В среду, 12 марта, во всех регионах Украины с 17.00 до 23.00 будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

Как отмечается, главная причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, РФ пытается разрушить украинскую нефтетранспортную инфраструктуру. Враг уже второй день атакует важные объекты.