04 березня 2026, 17:45

700 тис. грн збитків: ексдиректору аеропорту "Ужгород" інкримінують недбалість

04 березня 2026, 17:45
Фото: Прокуратура України
Колишньому заступнику керівника Міжнародного аеропорту "Ужгород", який тимчасово виконував обов'язки директора повідомили про підозру

Про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що його підозрюють у службовій недбалості, що призвела до збитків майже на 700 тис. грн

За даними слідства, посадовець підписав договір підряду на капітальний ремонт дорожнього покриття аеропорту протяжністю близько 600 метрів, а також акти виконаних робіт. Водночас значна частина цих робіт фактично не була виконана.

На підставі підписаних документів із бюджету перерахували близько 1 млн грн. Із цієї суми майже 700 тис. грн становлять збитки, завдані Закарпатській обласній раді.

Раніше, у січні 2026 року, правоохоронці повідомили про підозру підприємцю, який, за версією слідства, заволодів цими коштами. Йому інкримінують ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України – заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем і службове підроблення.

Дії ексдиректора кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України – неналежне виконання службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Нагадаємо, у Києві ексбухгалтерку Дарницької РДА судитимуть за привласнення майже 2 млн грн. Свої дії жінка пояснила фінансовими труднощами. Їй загрожує від 5 до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.

підозра прокуратура Ужгород збитки Закарпаття аеропорт халатність
