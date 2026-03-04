700 тис. грн збитків: ексдиректору аеропорту "Ужгород" інкримінують недбалість

Фото: Прокуратура України

Про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що його підозрюють у службовій недбалості, що призвела до збитків майже на 700 тис. грн

За даними слідства, посадовець підписав договір підряду на капітальний ремонт дорожнього покриття аеропорту протяжністю близько 600 метрів, а також акти виконаних робіт. Водночас значна частина цих робіт фактично не була виконана.

На підставі підписаних документів із бюджету перерахували близько 1 млн грн. Із цієї суми майже 700 тис. грн становлять збитки, завдані Закарпатській обласній раді.

Раніше, у січні 2026 року, правоохоронці повідомили про підозру підприємцю, який, за версією слідства, заволодів цими коштами. Йому інкримінують ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України – заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем і службове підроблення.

Дії ексдиректора кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України – неналежне виконання службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

