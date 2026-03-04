700 тис. грн збитків: ексдиректору аеропорту "Ужгород" інкримінують недбалість
Колишньому заступнику керівника Міжнародного аеропорту "Ужгород", який тимчасово виконував обов'язки директора повідомили про підозру
Про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура, передає RegioNews.
Зазначається, що його підозрюють у службовій недбалості, що призвела до збитків майже на 700 тис. грн
За даними слідства, посадовець підписав договір підряду на капітальний ремонт дорожнього покриття аеропорту протяжністю близько 600 метрів, а також акти виконаних робіт. Водночас значна частина цих робіт фактично не була виконана.
На підставі підписаних документів із бюджету перерахували близько 1 млн грн. Із цієї суми майже 700 тис. грн становлять збитки, завдані Закарпатській обласній раді.
Раніше, у січні 2026 року, правоохоронці повідомили про підозру підприємцю, який, за версією слідства, заволодів цими коштами. Йому інкримінують ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України – заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем і службове підроблення.
Дії ексдиректора кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України – неналежне виконання службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.
Нагадаємо, у Києві ексбухгалтерку Дарницької РДА судитимуть за привласнення майже 2 млн грн. Свої дії жінка пояснила фінансовими труднощами. Їй загрожує від 5 до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.