11:45  24 лютого
В Одесі затримали пару, яка погодилася зареєструвати Starlink для росіян
09:55  24 лютого
Масове харчове отруєння у Львові: серед постраждалих – 11 дітей
08:23  24 лютого
Лобове зіткнення на Хмельниччині: двоє загиблих та п'ятеро травмованих
UA | RU
UA | RU
24 лютого 2026, 11:32

За чотири роки Росія здійснила майже 5 800 атак на енергосистему України

24 лютого 2026, 11:32
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: nrcu.gov.ua
Читайте также
на русском языке

Від початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 5 796 атак на українську енергетичну інфраструктуру

Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль, передає RegioNews.

За його словами, енергетика стала однією з ключових цілей ворога ще з перших днів великої війни. Росія намагалася залишити українців без світла і тепла, однак енергетики щоразу відновлювали пошкоджені об’єкти.

Після кожного обстрілу фахівці виходили на зміну, аби якнайшвидше повернути електропостачання в домівки українців. Роботи тривали навіть під час повторних атак і в складних погодних умовах.

Водночас галузь зазнала значних втрат. За чотири роки війни під час виконання службових обов'язків загинули 247 енергетиків.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звернувся до українців у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії. Глава держави наголосив, що Україна зберегла незалежність і державність, а окупантам не вдалося зламати українців.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна обстріли енергетика російська армія енергетики енергетичний колапс
Повномасштабне вторгнення РФ в Україні: 240 тис. злочинів, 1 100 підозр і 240 вироків
24 лютого 2026, 10:35
Окупанти обстріляли центр Херсона: в МВА показали наслідки
24 лютого 2026, 10:22
Російський дрон атакував вантажівки на Харківщині: є постраждалі
24 лютого 2026, 09:29
Всі новини »
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
У Херсоні через атаку дрона загинув 62-річний комунальник
24 лютого 2026, 14:11
На Черкащині нічна бійка закінчилася ножовим пораненням
24 лютого 2026, 13:58
Хабарі за "неофіційні" відпустки: командир частини на Київщині відповідатиме у суді
24 лютого 2026, 13:52
Пастка 2022 року: чому повномасштабної війни неможливо було уникнути
24 лютого 2026, 13:41
У Запоріжжі російський агент намагався влаштуватися "на роботу" до оборонного заводу
24 лютого 2026, 13:28
У Харкові горить кафе: понад 50 рятувальників працюють на місці
24 лютого 2026, 13:21
На Тернопільщині працівник мерії "зливав" дані про ТЦК
24 лютого 2026, 13:15
З фронту – поштою: ДБР зірвало доставку сотень боєприпасів до Харкова
24 лютого 2026, 12:57
Масове отруєння у дитячому центрі Львова: кількість госпіталізованих зросла до 21
24 лютого 2026, 12:51
У Києві без тепла залишаються 1126 будинків і 62 школи
24 лютого 2026, 12:36
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Всі публікації »
Віталій Портніков
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Всі блоги »