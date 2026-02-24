Ілюстративне фото: nrcu.gov.ua

Від початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 5 796 атак на українську енергетичну інфраструктуру

Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль, передає RegioNews.

За його словами, енергетика стала однією з ключових цілей ворога ще з перших днів великої війни. Росія намагалася залишити українців без світла і тепла, однак енергетики щоразу відновлювали пошкоджені об’єкти.

Після кожного обстрілу фахівці виходили на зміну, аби якнайшвидше повернути електропостачання в домівки українців. Роботи тривали навіть під час повторних атак і в складних погодних умовах.

Водночас галузь зазнала значних втрат. За чотири роки війни під час виконання службових обов'язків загинули 247 енергетиків.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звернувся до українців у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії. Глава держави наголосив, що Україна зберегла незалежність і державність, а окупантам не вдалося зламати українців.