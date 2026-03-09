12:50  09 березня
На Закарпатті автомобіль в'їхав у будинок: четверо травмованих, двоє з них – діти
08:57  09 березня
На Київщині чоловік провалився під кригу, рятуючи собаку
08:42  09 березня
Смертельна ДТП у Черкасах: затриманий 23-річний водій Mustang
09 березня 2026, 11:14

Через атаки РФ на енергообʼєкти є знеструмлення у трьох областях – Міненерго

09 березня 2026, 11:14
Ілюстративне фото: pixabay
Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина громад у Сумській, Чернігівській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 9 березня у частині регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості.

Споживачів у регіонах, де діють погодинні відключення, просять ощадливо використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо – у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, у ніч на 9 березня РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М", а також 197 ударними БпЛА. Сили ППО знешкодили 161 безпілотник.

09 березня 2026
07 серпня 2025
