Ілюстративне фото: pixabay

Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина громад у Сумській, Чернігівській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 9 березня у частині регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості.

Споживачів у регіонах, де діють погодинні відключення, просять ощадливо використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо – у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, у ніч на 9 березня РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М", а також 197 ударними БпЛА. Сили ППО знешкодили 161 безпілотник.