20 лютого 2026, 20:40

Скелетоніста Гераскевича "сватали" у "Холостяк", але його серце вже зайняте

20 лютого 2026, 20:40
Скриншот із відео
Український скелетоніст Владислав Гераскевич розповів про особисте життя та прокоментував підтримку з боку коханої після його рішення виступати у шоломі пам'яті із зображеннями загиблих спортсменів

Про це інформує RegioNews із посиланням на інтерв'ю спортсмена журналістці Марічка Падалко.

За її словами, після зростання популярності Гераскевича у соцмережах його навіть почали жартома висувати на участь у шоу "Холостяк". Втім, серце спортсмена вже зайняте.

"Дівчина є, серце зайняте", – зазначив Гераскевич. Каже, він уже тривалий час перебуває у стосунках із дівчиною Анною.

Скелетоніст також розповів, що кохана підтримала його рішення не стартувати без шолома пам'яті, попри те, що через це він втратив можливість змагатися. За словами спортсмена, його рідним було шкода, що так сталося, однак вони розуміли його принципову позицію.

Родина та дівчина планували приїхати на фінальні заїзди, придбали квитки та орендували житло, однак через дискваліфікацію Міжнародного олімпійського комітету ці плани зірвалися.

"Ми мали разом відчути смак фінальних заїздів Олімпійських ігор, я дуже сподівався, що з медаллю", – поділився спортсмен.

Нагадаємо, 12 лютого Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував українського скелетоніста Владислава Гераскевича перед самим початком змагань на XXV зимових Олімпійських іграх-2026. Причиною такого радикального рішення став "шолом пам’яті", на якому зображені фото загиблих внаслідок війни з РФ українських спортсменів.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав таке рішення "моментом ганьби МОК".

Президент України Володимир Зеленський нагородив скелетоніста Владислава Гераскевича орденом Свободи.

Україна спорт підтримка дівчина Зимові олімпійські ігри Владислав Гераскевич шолом пам'яті
