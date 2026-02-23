21:58  23 лютого
Українців попередили про ожеледицю 24 лютого
20:11  23 лютого
В Одесі люди закидали камінням автомобіль ТЦК
16:19  23 лютого
Туман, відлига та вологість: синоптикиня розповіла про погоду на найближчі дні
23 лютого 2026, 21:55

В Україні ціна продажу борошна практично зрівнялася із собівартістю: що відбувається

23 лютого 2026, 21:55
Ілюстративне фото
Рентабельність українських борошномелів наразі становить 3%. При цьому такий відсоток називають великим досягненням при тих умовах, що є зараз

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Як пояснив голова ревізійної комісії ГС "Борошномели України" Сергій Сакіркін, борошно вищого ґатунку часто продається за ціною 13 700-13 900 грн/т. При цьому реальна середня вартість пшениці 2 класу 10300 грн/т та собівартості переробки не нижче 2500 грн за 1 т зерна. Тобто, в Україні ціна продажу борошна майже зрівнялась із собівартістю.

"Борошномелам часто доводиться чути вимоги про зниження ціни з боку виробників хліба. Їм чомусь здається, що млини занадто багато заробляють. Але якщо ціни на хліб взяті з ритейлу, і це реальні ціни продажів, то ціни на борошно – це декларативні ціни, які озвучують млини. Насправді реальні ціни продажу борошна нижчі на 10-15%", - каже фахівець.

Нагадаємо, раніше експерти розповідали, що зараз в Україні стабільно продають вершкове масло в Україні лише ті виробники, які готові суттєво знижувати ціни. При цьому поточний рівень цін для більшості виробників є збитковим. Особливо для тих, хто працює у сегменті масла разом із сухим знежиреним молоком або казеїном.

хліб борошно економіка
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
