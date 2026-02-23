В Україні ціна продажу борошна практично зрівнялася із собівартістю: що відбувається

Ілюстративне фото

Рентабельність українських борошномелів наразі становить 3%. При цьому такий відсоток називають великим досягненням при тих умовах, що є зараз

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Як пояснив голова ревізійної комісії ГС "Борошномели України" Сергій Сакіркін, борошно вищого ґатунку часто продається за ціною 13 700-13 900 грн/т. При цьому реальна середня вартість пшениці 2 класу 10300 грн/т та собівартості переробки не нижче 2500 грн за 1 т зерна. Тобто, в Україні ціна продажу борошна майже зрівнялась із собівартістю.

"Борошномелам часто доводиться чути вимоги про зниження ціни з боку виробників хліба. Їм чомусь здається, що млини занадто багато заробляють. Але якщо ціни на хліб взяті з ритейлу, і це реальні ціни продажів, то ціни на борошно – це декларативні ціни, які озвучують млини. Насправді реальні ціни продажу борошна нижчі на 10-15%", - каже фахівець.

Нагадаємо, раніше експерти розповідали, що зараз в Україні стабільно продають вершкове масло в Україні лише ті виробники, які готові суттєво знижувати ціни. При цьому поточний рівень цін для більшості виробників є збитковим. Особливо для тих, хто працює у сегменті масла разом із сухим знежиреним молоком або казеїном.