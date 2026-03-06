12:20  06 березня
На Київщині невідомі побили 20-річного хлопця
08:44  06 березня
Хотів "викрити агентів РФ": у Сумах чоловік підпалив банк та аптеку
06:31  06 березня
Загибель матері та дитини в ДТП на Прикарпатті: двох водіїв взяли під варту
06 березня 2026, 13:21

У ГО "Захист Держави" спростовують чутки та маніпуляції про свою діяльність – офіційна заява

06 березня 2026, 13:21
Фото: ГО "Захист держави"
Громадська організація "Захист Держави" заявила про системні спроби дискредитації своєї діяльності

У публічному просторі, як зазначають у ГО, почали з'являтися чутки, маніпуляції та вигадані версії, які стосуються організації.

"Ми спокійно ставимося до подібних брудних атак. У сучасній українській реальності це добре відома технологія: коли з’являється нова громадська ініціатива, яка об’єднує людей і швидко розвивається, її намагаються дискредитувати через чутки, анонімні вкиди та спекуляції… Будь-яка активна громадська діяльність у нинішніх умовах неминуче стає об’єктом брудних атак – у тому числі з боку середовищ, які не приховують своїх реваншистських та антидержавних настроїв", – сказано в заяві на сайті ГО "Захист Держави".

В організації пояснюють, що поширюють такі спекуляції насамперед ті політичні середовища, які вже втратили довіру суспільства, але намагаються зберегти вплив або повернутися у публічний простір через дискредитацію нових громадських рухів.

"Ми не беремо участі у політичних конфліктах і не плануємо реагувати на чутки або інформаційні провокації. Найкраща відповідь на будь-які спроби дискредитації – це реальні справи, а саме: щоденна робота наших осередків по всій Україні, реалізація громадських ініціатив, підтримка військових і ветеранських спільнот, допомога людям і громадам. ГО "Захист Держави" продовжує працювати як незалежна громадська ініціатива, що об’єднує людей у різних регіонах України – незалежно від чуток, маніпуляцій чи спроб дискредитації", – резюмують у громадській організації.

ГО "Захист Держави" запрацювала на початку 2025-го року й за рік роботи масштабувалася в межах усієї країни. Наразі ГО має представництва в кожному обласному центрі державі, а також у значній кількості районних центрів і великих міст. Усього працює 96 обласних, районних і міських осередків, у більшості з яких українці зокрема можуть безкоштовно отримати юридичні консультації та психологічну підтримку.

"Захист Держави" була створена як спільнота активних громадян із різних регіонів України, які під час повномасштабної війни об’єдналися для підтримки військових, ветеранів і ветеранок, їхніх родин та людей, які найперше потребують допомоги у своїх громадах. Організація працює відкрито та незалежно, не є політичним проєктом і діє як громадська організація в межах своєї статутної діяльності.

допомога військові організація маніпуляції підтримка консультації Захист Держави наклеп
У Донецьку підірвали авто колишнього керівника виправної колонії
06 березня 2026, 14:57
Смертельна погоня у Вінниці: пʼяний водій Toyota протаранив прибиральну машину
06 березня 2026, 14:40
На Сумщині окупанти викрали 19 українців: що повідомив Омбудсман
06 березня 2026, 14:21
Не розпізнала інфаркт: у Києві лікарці оголосили підозру через смерть пацієнтки
06 березня 2026, 14:13
Інвалідність за 6 тисяч доларів: на Полтавщині викрили схему - серед підозрюваних службова особа
06 березня 2026, 14:00
150 постраждалих від укусів змій у 2025 році: де найбільше випадків
06 березня 2026, 13:55
Інкасаторські авто, гроші та дипломатична криза: скандал між Києвом і Будапештом
06 березня 2026, 13:49
СБУ затримала жінку, яка наводила російські "КАБИ" на українських військових
06 березня 2026, 13:40
На Закарпатті чоловік у п'яній сварці вбив сусіда
06 березня 2026, 13:25
